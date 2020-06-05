Анна Чиповская рассказала о фильме «Комета Галлея»

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Актриса Анна Чиповская рассказала о фильме «Комета Галлея» режиссёра Милены Фадеевой.
Анна Чиповская рассказала о фильме «Комета Галлея»
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что съёмки завершились в марте.

«Это история о московской девушке, у которой есть мама, сестра и бабушка. Таким женским коллективом они живут много лет. Мою бабушку играет Лия Ахеджакова, сестру — Соня Лукьянова, маму — Аня Михалкова», — сообщила Чиповская.

По её словам, кино новогоднее, это очень тёплая история с красивой зимней Москвой.

Как уточнила актриса, её героиня занималась тайским боксом, потом стала тренировать детей в спортшколе. В какой-то момент она влюбилась в астронома, которого сыграл Антон Шагин.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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