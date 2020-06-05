В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что с пятницы будет преобладать южный, юго-западный ветер, который принесёт тёплую погоду. Вместе с тем пятница, суббота и воскресенье окажутся переходными днями.

«Облачно с прояснениями, локальные ливневые дожди, грозы. Ветер порывистый — сегодня до 17 м/c. Завтра, послезавтра будет преобладать южный, юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/c», — сообщил он.

По его словам, в понедельник — четверг будет преобладать южный ветер.

«Дневные температуры в субботу +22... +24 ˚С, в воскресенье +25...+27 ˚С, понедельник и вторник +23...+28 ˚С. В среду и четверг +25...+30 ˚С», — уточнил Цыганков.

Как отметил синоптик, на следующей неделе температура окажется на два — четыре градуса выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.