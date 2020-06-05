Директор Дрезденской галереи рассказал о выставке в рамках Года Рафаэля

Директор Дрезденской картинной галереи старых мастеров Штефан Койя рассказал о выставке в рамках Года Рафаэля.

«Несколько лет тому назад мы отмечали 500-летие со дня рождения «Сикстинской мадонны» в рамках большой выставки — таким образом, эта тема уже была широко освещена в музее. Однако, помимо «Сикстинской мадонны», у нас есть ещё замечательная серия гобеленов, которые были созданы по эскизам Рафаэля в Мортлейке», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, это одни из самых ценных экспонатов галереи, которые пользуются большой популярностью среди местного населения.

Ещё одним преимуществом данного проекта Койя назвал то, что тема не пересекается с другими выставками Рафаэля в 2020 году.

Директор музея также отметил, что Рафаэль совершил революцию в жанре гобелена.

«До него область изображения заполнялась отдельными декоративными элементами, потому что ткачи опасались больших свободных пространств. Рафаэль ввёл совершенно иной язык живописи: это монументальные, мощные фигуры с говорящими жестами», — пояснил он.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что выставку «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Казань» продлили до 18 октября.