Выставку «Матисс. Пикассо. Шагал» в Казани продлили до октября
- @centre_hermitage_kazan
Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу центра «Эрмитаж-Казань», для посещения музея необходима предварительная запись.
Отмечается, что выставка была открыта в октябре 2019 года, за месяц её посетили более 23 тыс. человек.
С 19 марта из-за распространения коронавируса центр «Эрмитаж-Казань» был закрыт.
Ранее, как сообщали «Невские новости», в музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальную экскурсию по острову.