Выставку «Матисс. Пикассо. Шагал» в Казани продлили до октября

Выставку «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Казань» продлили до 18 октября.

Как передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу центра «Эрмитаж-Казань», для посещения музея необходима предварительная запись.

Отмечается, что выставка была открыта в октябре 2019 года, за месяц её посетили более 23 тыс. человек.

С 19 марта из-за распространения коронавируса центр «Эрмитаж-Казань» был закрыт.

Ранее, как сообщали «Невские новости», в музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальную экскурсию по острову.