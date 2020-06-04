Синоптик оценил вероятность повторения ситуации со смогом в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность повторения ситуации со смогом в Москве.

«Не может быть такого повторения», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, средняя температура, по долгосрочным прогнозам, будет немного превышать многолетние показатели и он не видит в этом экстремальной жары.

Как рассказал Тишковец, в воскресенье ожидается +23…+28 ˚С, а на следующей неделе практически ежедневно будет в основном солнечная погода, аномально жаркая.

«Превышение нормы как минимум на 10 ˚С. Я думаю, это будет до конца следующей недели точно», — прогнозирует он.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.