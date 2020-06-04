МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве и области до конца суток.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 мск и до конца суток 4 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза, град, при грозе — усиление ветра с порывами до 17 м/с», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Аналогичное предупреждение распространено в Московской области.

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.