Особняк Саввы Морозова в Москве признали исторической ценностью

Особняк фабриканта и мецената Саввы Морозова на улице Спиридоновке в Москве признали исторической и художественной ценностью.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Автором проекта в конце XIX века стал архитектор Фёдор Шехтель, а над дизайном залов работал художник Михаил Врубель. Такой подарок Морозов сделал своей жене. После смерти мужа она владела зданием до 1909 года, после чего продала его коллекционеру и меценату Михаилу Рябушинскому.

В настоящее время в особняке находится Дом приёмов Министерства иностранных дел России.

«Особняк Морозова является объектом культурного наследия федерального значения и по праву считается одним из лучших образцов городской усадебной застройки конца XIX века», — цитирует портал мэра и правительства Москвы главу столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, теперь все реставрационные работы в доме будут проходить с учётом утверждённого предмета охраны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.