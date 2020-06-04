Особняк Саввы Морозова в Москве признали исторической ценностью
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Автором проекта в конце XIX века стал архитектор Фёдор Шехтель, а над дизайном залов работал художник Михаил Врубель. Такой подарок Морозов сделал своей жене. После смерти мужа она владела зданием до 1909 года, после чего продала его коллекционеру и меценату Михаилу Рябушинскому.
В настоящее время в особняке находится Дом приёмов Министерства иностранных дел России.
«Особняк Морозова является объектом культурного наследия федерального значения и по праву считается одним из лучших образцов городской усадебной застройки конца XIX века», — цитирует портал мэра и правительства Москвы главу столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По его словам, теперь все реставрационные работы в доме будут проходить с учётом утверждённого предмета охраны.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.