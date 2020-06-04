Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России

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Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В День России гостей нашего сайта ждёт виртуальная экскурсия, посвящённая подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы расскажем о доблести пехотинцев, лётчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров», — заявили в пресс-службе музея.

Также запланирован мастер-класс по созданию сувениров в цветах российского триколора.

Кроме того, будет показан концерт, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.

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