Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России

Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В День России гостей нашего сайта ждёт виртуальная экскурсия, посвящённая подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы расскажем о доблести пехотинцев, лётчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров», — заявили в пресс-службе музея.

Также запланирован мастер-класс по созданию сувениров в цветах российского триколора.

Кроме того, будет показан концерт, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.