Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«В День России гостей нашего сайта ждёт виртуальная экскурсия, посвящённая подвигам героев Великой Отечественной войны. Мы расскажем о доблести пехотинцев, лётчиков, танкистов, разведчиков, военных командиров», — заявили в пресс-службе музея.
Также запланирован мастер-класс по созданию сувениров в цветах российского триколора.
Кроме того, будет показан концерт, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.