Умерла актриса из «Основного инстинкта»

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Во вторник, 2 июня, на 71-м году жизни скончалась американская актриса Мэри Пэт Глисон. Она исполнила более 150 ролей в кино- и телепроектах.
Умерла актриса из «Основного инстинкта»
  • © Mindfire Entertainment/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Variety, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

Мэри Пэт Глисон дебютировала на телевидении в 1982 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Техас». В последующие годы она приняла участие в создании таких популярных проектов, как «Она написала убийство», «Основной инстинкт», «Скорая помощь», «Друзья», «Брюс всемогущий», «Анатомия страсти» и многие другие.

Ранее стало известно о смерти американский актрисы Пегги Поуп, которая запомнилась зрителям в первую очередь по роли Маргарет в комедии Колина Хиггинса «С девяти до пяти».

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