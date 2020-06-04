Умерла актриса из «Основного инстинкта»

Во вторник, 2 июня, на 71-м году жизни скончалась американская актриса Мэри Пэт Глисон. Она исполнила более 150 ролей в кино- и телепроектах.

Как сообщает Variety, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.

Мэри Пэт Глисон дебютировала на телевидении в 1982 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Техас». В последующие годы она приняла участие в создании таких популярных проектов, как «Она написала убийство», «Основной инстинкт», «Скорая помощь», «Друзья», «Брюс всемогущий», «Анатомия страсти» и многие другие.

Ранее стало известно о смерти американский актрисы Пегги Поуп, которая запомнилась зрителям в первую очередь по роли Маргарет в комедии Колина Хиггинса «С девяти до пяти».