В США умерла актриса Пегги Поуп

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В Форт-Коллинсе, Колорадо, на 92-м году жизни скончалась американская актриса Пегги Поуп.
В США умерла актриса Пегги Поуп
  • © Скриншот с видео: Youtube

Поуп умерла 27 мая, но в СМИ информация о её смерти появилась 2 июня.

Как сообщает Variety, карьера Пегги Поуп началась на Бродвее. Позднее актриса начала сниматься в кино- и телепроектах и за всю свою жизнь сыграла более 50 ролей. Среди наиболее известных проектов с её участием — сериалы «Скорая помощь», «Сумеречная зона», «Закон и порядок».

Зрителям Пегги Поуп запомнилась в первую очередь по роли Маргарет в комедии Колина Хиггинса «С девяти до пяти».

Ранее стало известно о смерти американского саксофониста, аранжировщика, композитора Ленни Нихауса, написавшего музыку ко многим фильмам Клинта Иствуда.

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