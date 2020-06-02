В США умер автор музыки к фильмам Клинта Иствуда

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В калифорнийском городе Редландсе скончался 90-летний саксофонист, аранжировщик, композитор Ленни Нихаус.
В США умер автор музыки к фильмам Клинта Иствуда
  • Gettyimages.ru
  • © David Redfern

Музыкант умер 28 мая, но СМИ об этом стало известно в ночь на 2 июня.

Как сообщает THR, Ленни Нихаус выступал с группой джаз-пианиста Стэна Кентона. Также он известен тем, что написал музыку ко многим фильмам Клинта Иствуда. В их числе — «Перевал разбитых сердец», «Птица», «Белый охотник, чёрное сердце», «Непрощённый» и другие.

Нихаус впервые встретился с Клинтом Иствудом в 1950-х годах в армии, где Иствуд был его инструктором по плаванию. Их дружба возникла на почве любви к джазу.

Ранее стало известно о смерти 84-летнего американского художника и скульптора Христо Явашева.

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