В США умер автор музыки к фильмам Клинта Иствуда

В калифорнийском городе Редландсе скончался 90-летний саксофонист, аранжировщик, композитор Ленни Нихаус.

Музыкант умер 28 мая, но СМИ об этом стало известно в ночь на 2 июня.

Как сообщает THR, Ленни Нихаус выступал с группой джаз-пианиста Стэна Кентона. Также он известен тем, что написал музыку ко многим фильмам Клинта Иствуда. В их числе — «Перевал разбитых сердец», «Птица», «Белый охотник, чёрное сердце», «Непрощённый» и другие.

Нихаус впервые встретился с Клинтом Иствудом в 1950-х годах в армии, где Иствуд был его инструктором по плаванию. Их дружба возникла на почве любви к джазу.

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