Умер американский художник Христо Явашев

Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет.

Об этом сообщается на совместном сайте Явашева и его покойной супруги и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.

«Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 84 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.