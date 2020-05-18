Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», — приводит сообщение пресс-службы РАХ ТАСС.
Президент академии Зураб Церетели отметил разнообразный талант и активную творческую позицию Сельвинской и выразил соболезнования её родным и близким.
Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Саратова, Казани, Челябинска, Костромы, Магадана, Владивостока, Хабаровска, Уфы, Ташкента, Таганрога и других городов.
Её авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике «Абрамцево» и других.
11 мая скончалась заслуженная артистка России Алла Мещерякова.