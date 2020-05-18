Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

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Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почётного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», — приводит сообщение пресс-службы РАХ ТАСС.

Президент академии Зураб Церетели отметил разнообразный талант и активную творческую позицию Сельвинской и выразил соболезнования её родным и близким.

Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Саратова, Казани, Челябинска, Костромы, Магадана, Владивостока, Хабаровска, Уфы, Ташкента, Таганрога и других городов.

Её авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике «Абрамцево» и других.

11 мая скончалась заслуженная артистка России Алла Мещерякова.

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