В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров

Короткая ссылка
Спасатели за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров в регионах России на площади более 3000 га, сообщает Авиалесоохрана.
В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров
  • © vk.com/fbu_avialesookhrana

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 3 034 гектаров», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё пять природных пожаров продолжают тушить, наибольшая площадь из них отмечена в Амурской области (59 га).

В конце мая режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить