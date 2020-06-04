В России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров

Спасатели за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров в регионах России на площади более 3000 га, сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 3 034 гектаров», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё пять природных пожаров продолжают тушить, наибольшая площадь из них отмечена в Амурской области (59 га).

В конце мая режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.