Синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие дни

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.
Синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие дни
  • © Дмитрий Паршин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр и данные «Яндекс.Погоды».

В четверг, 4 июня, температура ночью составит +9...+14 ˚С, днём — +20...+25 ˚С. Может быть кратковременный дождь. Утром и вечером местами ожидаются грозы.

В отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Ветер 9—14 м/с, порывы до 13 м/с.

В пятницу ночью температура составит +9...+14 ˚С ночью, +20...+27 ˚С днём. Возможен небольшой дождь. Ближе к завершению дня существенных осадков не ожидается. Ветер 9—14 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области.

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