Актриса Ольга Кабо рассказала, почему стала реже сниматься в кино.

«Вы знаете, бывает по-разному. Иногда предлагают то, в чём нет желания принимать участие и на что не хочется тратить своё время. Иногда не утверждают. Но вообще количества ролей в этом моём сегодняшнем возрастном промежутке гораздо меньше», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, чаще акцент делают на молодых персонажей. Как отметила Кабо, сейчас время молодёжи, и это правильно, поскольку когда-то и она работала в таком активном ритме.

«Ну, и потом, очень много времени я уделяю, конечно, театру и своим литературным проектам. Есть много гастролей. Не считая нынешнего периода. Так что жизнь-то у меня кипит. А кино, к сожалению, не так много», — добавила актриса.

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