Синоптики прогнозируют тёплые выходные в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в конце рабочей недели и в выходные.

«Завтра днём уже наметится тенденция к улучшению погоды. К полудню будет облачно, с прояснениями. Температура днём повысится до +18...+20 °С. В дневные часы пятницы температурный фон останется практически таким же, как и в предыдущий день, — +20 °С. В ночь на субботу — +7...+12 °С по региону, а дневная температура — +17...+22 °С», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в конце рабочей недели «погода будет значительно лучше».

«Циклон будет располагаться примерно над Балтикой, и мы будем находиться в его тёплом секторе. Поэтому при переменной облачности в ночные часы у нас практически без осадков, а в дневные возможны кратковременные дожди. Температура воздуха с каждым днём будет всё выше. В ночь на субботу — +7...+12 °С по региону, а днём — +17...+22 °С. Это значит, что в Москве днём будет +20...+22 °С. В воскресенье станет ещё теплее и ночью, и днём. Ночная температура — +14...+16 °С, а дневная — +23...+25 °С. Так что погода будет вполне комфортной», — заключила она.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.