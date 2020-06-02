Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о планах после окончания режима самоизоляции

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Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов рассказал о планах после окончания режима самоизоляции.
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о планах после окончания режима самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он заявил, что планирует со всей командой отправиться в мастерские, чтобы создавать новые декорации для следующего новогоднего шоу.

Как сообщил Сафронов, из-за пандемии коронавируса пришлось отменить десятки выступлений, причём не только в России, но и за границей.

«Могу сказать откровенно, что на весну мы взяли 30 городов. Мы их набираем для того, чтобы поддерживать форму. Артистам, как и спортсменам, это необходимо делать», — сказал он.

Ранее лидер группы Animal ДжаZ и проекта Zero People Александр Красовицкий в беседе с НСН рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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