Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции
- © Anatoly Lomohov/Russian Look
- globallookpress.com
Слепаков также стал продюсером сериала — наряду с Александром Дулерайном, Таймуразом Бадзиевым, Артуром Джанибекяном и Андреем Болтенко.
«Дивный новый мир удалёнки создал новое существо — человека эпохи самоизоляции — и породил удивительные истории, которые вряд ли бы произошли при других обстоятельствах», — рассказали о сериале в пресс-службе видеоплатформы.
В качестве режиссёров проекта выступили сразу несколько человек: Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.
Роли в ленте исполнили Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Владимир Епифанцев и другие.
Премьера сериала состоится 11 июня.
Ранее создатели сериала «Проект «Анна Николаевна» прокомментировали его выход на ТВ.