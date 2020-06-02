Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции

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Видеоплатформа PREMIER покажет сериал «Окаянные дни» о жизни в условиях самоизоляции. Проект состоит из десяти эпизодов, к девяти из которых написали сценарий Семён Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин.
Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

Слепаков также стал продюсером сериала — наряду с Александром Дулерайном, Таймуразом Бадзиевым, Артуром Джанибекяном и Андреем Болтенко.

«Дивный новый мир удалёнки создал новое существо — человека эпохи самоизоляции — и породил удивительные истории, которые вряд ли бы произошли при других обстоятельствах», — рассказали о сериале в пресс-службе видеоплатформы.

В качестве режиссёров проекта выступили сразу несколько человек: Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.

Роли в ленте исполнили Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Владимир Епифанцев и другие.

Премьера сериала состоится 11 июня.

Ранее создатели сериала «Проект «Анна Николаевна» прокомментировали его выход на ТВ.

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