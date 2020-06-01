Создатели сериала «Проект Анна Николаевна» прокомментировали его выход на ТВ
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«ТВ-аудитория отреагирует на сериал с интересом, ведь жанр, уровень юмора и динамика сюжета — в лучших традициях комедийного кино, поэтому интерес должен быть позитивным. Раньше женщина могла о себе сказать: «Пашу, как трактор», поэтому сегодня для неё будет вполне естественен и привычен образ женщины-андроида», — объяснил Самохвалов RT.
Показ сериала «Проект «Анна Николаевна» начнётся 15 июня на телеканале ТНТ. В конце марта 2020 года лента появилась на видеосервисе «КиноПоиск HD».
Главную роль в сериале исполнила Зоя Бербер. Также в нём снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и другие.
Подробнее о проекте — в материале RT.