В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что до конца суток 1 июня, весь день 2 июня и утром 3 июня в области ожидается ливни с усилением ветра, грозой и градом.
Жителей области просят не время непогоды не выходить на улицу.
Ранее МЧС предупредило о штормовом ветре, ливнях и граде в Свердловской области.
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН также рассказал, какой будет погода в июне.