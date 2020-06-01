В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой и усилением ветра.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что до конца суток 1 июня, весь день 2 июня и утром 3 июня в области ожидается ливни с усилением ветра, грозой и градом.

Жителей области просят не время непогоды не выходить на улицу.

Ранее МЧС предупредило о штормовом ветре, ливнях и граде в Свердловской области.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН также рассказал, какой будет погода в июне.