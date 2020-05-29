В сети открылась онлайн-выставка проекта Полины Аскери

В Instagram открылась онлайн-выставка проекта IFALLIL («Айфоллил»), в создании которой принимали участие галерист Полина Аскери, продюсер Алексей Боков и художница Евфросина.

«В персональном аккаунте @Ifallil_art будет представлена виртуальная экспозиция произведений Евфросины. Также среди работ окажутся авторские анимационные фильмы художницы со скульптурами «Кварки» и «Башня» — это концепты арт-объектов, которые будут созданы в дальнейшем», — рассказали организаторы мероприятия.

Отмечается, что в рамках выставки будет запущен виртуальный арт-флешмоб с использованием масок для Stories.

Как пояснила RT художница Евфросина, «Айфоллил» — название и имя центрального персонажа проекта, образованное от фразы «I fall in love» («Я влюбляюсь»).

«Этот проект — признание в любви миру, космическому устройству, красоте и движению. «Айфоллил» — это кинетическая скульптура, которая начинает свой ритуальный танец, стоит её слегка толкнуть», — заявила Евфросина.

Она подчеркнула, что, согласно квантовой физике, даже мельчайшие фундаментальные частицы, кварки, находятся в постоянном движении.

«Из «Кварков» я построила башню, которую вы видели в мультфильме. Движение это и есть жизнь. Вращающийся «Круг» — настенная скульптура, взгляды почти всех моих созданий обращены вверх и созерцают. Современное искусство балансирует на грани разных полей, которые раньше не пересекались, а сейчас переплетаются и рождается что-то новое, и эта игра мне интересна», — заключила художница.

Ранее сообщалось, что Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила онлайн-программу в память о космонавте Алексее Леонове.