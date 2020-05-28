ВДНХ подготовила онлайн-программу в память об Алексее Леонове
- Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов
- © Автор В. Ахломов. Май 1967 года. Главархив Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Запланированы видеоэкскурсия, познавательный тест, конкурс детских рисунков и аудиорассказ.
«Алексей Леонов внёс неоценимый вклад в изучение космического пространства. Во время полёта на корабле «Восход-2» в 1965 году он совершил первый в истории выход в открытый космос, при этом мужественно справившись с нештатной ситуацией», — цитирует пресс-службу ВДНХ портал мэра и правительства.
Тест «Неизвестный Леонов» подготовлен президентом центра «Космонавтика и авиация» Фёдором Юрчихиным.
В октябре первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News назвал Леонова выдающейся личностью.