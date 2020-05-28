ВДНХ подготовила онлайн-программу в память об Алексее Леонове

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Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила онлайн-программу в память о космонавте Алексее Леонове, которому исполнилось бы 86 лет 30 мая.
ВДНХ подготовила онлайн-программу в память об Алексее Леонове
  • Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов
  • © Автор В. Ахломов. Май 1967 года. Главархив Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Запланированы видеоэкскурсия, познавательный тест, конкурс детских рисунков и аудиорассказ.

«Алексей Леонов внёс неоценимый вклад в изучение космического пространства. Во время полёта на корабле «Восход-2» в 1965 году он совершил первый в истории выход в открытый космос, при этом мужественно справившись с нештатной ситуацией», — цитирует пресс-службу ВДНХ портал мэра и правительства.

Тест «Неизвестный Леонов» подготовлен президентом центра «Космонавтика и авиация» Фёдором Юрчихиным.

В октябре первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News назвал Леонова выдающейся личностью.

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