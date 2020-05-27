Французская модель Инес де ля Фрессанж рассказала о формуле успеха.

«Если вокруг тебя близкие люди, которым ты дорога и которых ты любишь, то значит, ты успешная женщина. Но следует прожить жизнь, чтобы понять и почувствовать это», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, не стоит бояться смешивать разные стили одежды.

Кроме того, считает де ля Фрессанж, в гардеробе женщины обязательно должны быть пальто, пуловер, белые джинсы, балетки.

«Я не могу сказать, что очень люблю каблуки. Можно стильно и сексуально выглядеть в джинсах, кроссовках и тёмно-синем пуловере. Он всегда в моде и всегда завершает образ», — добавила она.

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