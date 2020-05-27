Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России

В пятницу, 31 мая, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счёт влажного и тёплого морского воздуха. Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, «Балканец» в пятницу атакует Центральную Россию», — приводит РИА Новости его слова.

По словам синоптика, за сутки на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.

«Например, на Москву по самым пессимистичным модельным расчётам может пролиться до 42-47 мм дождя, что составляет четыре ведра воды на метр квадратный», — отметил Тишковец.

Синоптик не исключил, что будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который был установлен 1976 году. Тогда за 24 часа в Москве выпало 39 миллиметров осадков.

Ранее Inforeactor со ссылкой на пресс-службу областного губернатора сообщал, что в Тюмени устраняют последствия штормового ветра.