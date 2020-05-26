Спасатели предупредили о вероятности ЧС в ХМАО из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС. Это могут быть аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, вероятно увеличение числа ДТП», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС России.
Рекомендуется следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеорологических явлений, при усилении ветра оставаться дома.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.