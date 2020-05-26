Спасатели предупредили о вероятности ЧС в ХМАО из-за непогоды

Спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.

Об этом сообщает URA.RU.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС. Это могут быть аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, вероятно увеличение числа ДТП», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС России.

Рекомендуется следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеорологических явлений, при усилении ветра оставаться дома.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.