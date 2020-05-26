В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского
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«Литературная премия «Большая сказка» задумана с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению», — сообщили в пресс-службе РГДБ.
Отмечается, что премии присвоили имя Успенского как выдающегося детского писателя и мастера художественного рассказа.
В РГДБ заявили, что при организации премии и другой культурно-просветительской деятельности библиотека руководствуется только творческими заслугами писателей и художников-иллюстраторов детской книги и не принимает во внимание их личные качества.