Спасатели объявили экстренное предупреждение на Кубани

До конца суток 26 мая продолжатся осадки на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части Краснодарского края и в реках черноморского побережья от Геленджика до Магри. Ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. По данным спасателей, есть вероятность затопления сельхозугодий и населённых пунктов, размывов берегов рек, прорыва дамб и плотин, подмыва опор мостов и земляных насыпей железнодорожных путей. Кроме того, не исключены нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, подтопление стройплощадок и оползни. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.