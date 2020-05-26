Спасатели объявили экстренное предупреждение на Кубани

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До конца суток 26 мая продолжатся осадки на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части Краснодарского края и в реках черноморского побережья от Геленджика до Магри. Ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
Спасатели объявили экстренное предупреждение на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным спасателей, есть вероятность затопления сельхозугодий и населённых пунктов, размывов берегов рек, прорыва дамб и плотин, подмыва опор мостов и земляных насыпей железнодорожных путей.

Кроме того, не исключены нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, подтопление стройплощадок и оползни.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.

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