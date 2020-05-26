Спасатели объявили экстренное предупреждение на Кубани
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По данным спасателей, есть вероятность затопления сельхозугодий и населённых пунктов, размывов берегов рек, прорыва дамб и плотин, подмыва опор мостов и земляных насыпей железнодорожных путей.
Кроме того, не исключены нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, подтопление стройплощадок и оползни.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.