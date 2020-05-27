Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.

«Какое отношение может быть после этого? Никакого. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня», — заявила Рудковская сервису PREMIER.

По словам продюсера, её поразило, что публикация вышла в издании её друзей.

«Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулёвой (издатель Starhit. — RT): «Привет!». Она пишет мне: «Привет!». И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: «Что это?». И ноль реакции», — вспоминает Рудковская.

Она подчеркнула, что у Шкулёвой и Малахова тоже есть сын, его тоже зовут Сашей.

«А если бы про него так написали? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: «Ты болен! Пойди от нас!»? А если бы к вам подошёл ваш Саша и спросил: «Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?». Какая была бы реакция?» — отметила продюсер.

Она добавила, что хотела бы, чтобы Шкулёва когда-нибудь испытала аналогичное чувство.

«Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье», — сказала Рудковская.

Продюсер также подчеркнула, что ситуация с журналом Starhit является вершиной «клеветы и безобразия в отношении несовершеннолетнего ребёнка».

В мае в журнале Starhit, издаваемом компанией Hearst Shkulev Media, появился материал о сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александре. Starhit, ссылаясь на анонимный источник, сообщил, что ребёнок якобы страдает синдромом Аспергера. Родители Александра эту информацию опровергли и заявили о намерении подать на журналистов в суд.