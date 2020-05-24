Густой туман ожидается в Московском регионе до утра понедельника

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Синоптики прогнозируют густой туман до утра понедельника, 25 мая, в Москве и Московской области.

«Синоптики обещают в ближайшее время и до 8 утра понедельника густой туман в Москве и области. Видимость будет всего 200—400 метров», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

ЦОДД призвал водителей быть осторожными, не забывать про противотуманные фары и соблюдение дистанции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.

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