Густой туман ожидается в Московском регионе до утра понедельника

Синоптики прогнозируют густой туман до утра понедельника, 25 мая, в Москве и Московской области.

«Синоптики обещают в ближайшее время и до 8 утра понедельника густой туман в Москве и области. Видимость будет всего 200—400 метров», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

ЦОДД призвал водителей быть осторожными, не забывать про противотуманные фары и соблюдение дистанции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.