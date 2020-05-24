Густой туман ожидается в Московском регионе до утра понедельника
«Синоптики обещают в ближайшее время и до 8 утра понедельника густой туман в Москве и области. Видимость будет всего 200—400 метров», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.
ЦОДД призвал водителей быть осторожными, не забывать про противотуманные фары и соблюдение дистанции.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.