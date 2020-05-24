В Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве

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Анастасия Румянцева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о том, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.
В Гидрометцентре прогнозируют повышение температуры до +22 °С в Москве
  • РИА Новости

«На следующей неделе всё будет гораздо веселее. Уже с понедельника дневная температура повысится на 5—6 °С, максимальные значения перепрыгнут через отметку в +15 °С. Завтра мы ожидаем, что максимальная температура будет в диапазоне +15...+17 °С. На юге области — даже до +18 °С», — рассказал специалист.

При этом Вильфанд подчеркнул, что ночи будут холодными.

«В Москве +3...+5 °С, по области +1...+5 °С. Ночью практически без осадков, днём возможны кратковременные дожди... Во вторник существенно погода тоже не будет меняться. Переменная облачность, небольшие осадки. Ночи уже чуть потеплее: до +5...+7 °С. В среду за счёт небольшого изменения циркуляции — очередное небольшое понижение температуры», — добавил он.

По его словам, в четверг уже ожидается +18 °С, а начиная с 29 мая будет +20...+22 °С до конца месяца. 

Ранее стало известно, что в Москве в воскресенье, 24 мая, ожидается до +12 °С.

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