Умер цирковой наездник Тамерлан Нугзаров
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«Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров», — заявили в Росгосцирке.
Отмечается, что Нугзаров является обладателем всех высших наград самых престижных международных фестивалей циркового искусства, в том числе «Золотого клоуна», «Платиновой звезды» и циркового «Оскара».
Ранее умер режиссёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб.