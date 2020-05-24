Умер цирковой наездник Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров умер в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

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«Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров», — заявили в Росгосцирке. Отмечается, что Нугзаров является обладателем всех высших наград самых престижных международных фестивалей циркового искусства, в том числе «Золотого клоуна», «Платиновой звезды» и циркового «Оскара». Ранее умер режиссёр, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб.