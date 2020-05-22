Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению

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В понедельник, 25 мая на телеканале ТНТ начнётся показ российского screenlife-ситкома «СидЯдома», отснятого с помощью программы ZOOM.
Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению
  • © Кадр из ситкома

В ситкоме рассказывается о трудностях, с которыми во время самоизоляции сталкиваются его герои: в их числе бизнесмен, бухгалтер, бывший полковник ФСО и другие. 

«Хотелось придумать такую капсулу времени — рассказать себе будущим, как мы это всё переживали. Поэтому сериал строится по принципу «утром в газете, вечером в куплете». Правда, в какой-то момент мы обнаружили, что «обгоняем» новости: сначала рассказываем сюжеты в сценарии, а через несколько дней они валятся нам на головы с полос информагентств», — отметила автор сценария Мария Миронова.

Вместе с Мироновой сценарием занималась Ольга Френкель. Роли в проекте исполнили Александр Робак, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Борис Дергачёв и другие.

Отмечается, что у актёров была возможность предлагать свои сюжетные решения, а съёмочной площадкой стали их собственные дома.

14 апреля лента вышла на онлайн-платформе PREMIER.

Ранее продюсеры сериала «СидЯдома» рассказали о том, как проходили съёмки.

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