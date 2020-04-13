Продюсеры рассказали о съёмках screenlife-ситкома о жизни в самоизоляции

Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов рассказали RT подробности съёмочного процесса российского ситкома в формате screenlife «СидЯдома».

По словам кинематографистов, с момента возникновения идеи сериала о жизни в самоизоляции и до появления первого готового к показу эпизода прошло всего десять дней.

«Мне кажется, что «СидЯдома» — самое быстрое появление пилота за всю историю создания ситкомов в России. В нашей практике точно», — заявил Никишов.

Инициатива выпустить такой проект исходила от авторов сериала, Ольги Френкель и Марии Мироновой. Как подчеркнул Никишов, идею горячо поддержали артисты.

«Гоша Куценко, Аня Михалкова и Саша Робак — полноценные соавторы сценария. Они что-то сами придумывают, пробуют, снимают на веб-камеру — и только после этого превращают идею в сценарий», — добавил продюсер.

Валерий Федорович отметил, что проведение полноценных съёмок в сложившихся обстоятельствах невозможно, и потому над ситкомом работает малая команда: исполнительный продюсер, администраторы и реквизиторы, которые обеспечивают артистов всем необходимым для работы.

«Всё, что вы видите в кадре, снято действительно дома у актёров — они сами себя снимают на мобильные телефоны. Далее весь отснятый материал сводят монтажёры — это довольно непростая технология. Я хочу отметить, что команда, задействованная в производстве ситкома, совершила настоящее чудо, потому что в настолько сжатые сроки даже в таком формате невозможно себе представить полноценное производство сериала для федерального телеканала», — подчеркнул Федорович.

Продюсеры предполагают, что сериал будет выходить на протяжении всего периода изоляции.

«По плану есть восемь серий, но если самоизоляция затянется, то эпизодов будет больше. Если людям понравится сериал, то мы продолжим его снимать уже по окончании карантина в таком же формате либо придумаем что-то новое. Посмотрим», — заключил Никишов.

Герои сериала — россияне, из-за коронавируса вынужденные соблюдать режим самоизоляции. В числе персонажей ситкома — владелец сети хозяйственных магазинов в Подольске, который пытается спасти свой бизнес; секретарша, которая собирается на маникюр; её женатый любовник, тайно выходящий с ней на связь из шкафа; начальник службы безопасности, оставшийся на даче с большим запасом алкоголя, и другие.

Ситком будет доступен на платформе PREMIER 14 апреля.