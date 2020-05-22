Синоптики предупредили о грозе в Краснодарском крае

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В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе с 22 по 24 мая.
Синоптики предупредили о грозе в Краснодарском крае
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Как передаёт портал «Юга.ру», по данным краевого Гидрометцентра, 23 мая местами ожидаются кратковременные дожди и гроза.

В предгорных и горных районах ночью и утром возможны мокрый снег, ливень и град.

24 мая существенных осадков не ожидается. Ветер с порывами 9—14 м/с, при грозе до 15—20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +5...+10 °С, в юго-восточных предгорьях — +1...+6 °С.

Днём в субботу будет +15...+20 °С, в воскресенье — местами до +22 °С.

На Черноморском побережье 23 мая прогнозируют дожди, а 24 мая ожидается сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днём — +16...+21 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с URA.RU рассказал о погоде на Урале в конце мая.

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