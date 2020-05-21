В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву

В ближайшие дни в Москве сохранится холодная погода ниже климатической нормы. Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на всей европейской территории России сохраняется холодная погода на 6 °С ниже нормы.

«С воскресенья (24 мая. — RT) есть тенденция к небольшому повышению температуры. В Москве воздух прогреется максимум до +16 °С. Это тоже ниже нормы на 4 °С», — рассказал синоптик в беседе с «Российской газетой».

В понедельник, 25 мая, также ожидается прохладная погода, несмотря на повышение давления и уход циклона.

«И только во вторник (24 мая. — RT) наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше +20 °С», — отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о вероятности мокрого снега в Москве 21 мая.