В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву

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В ближайшие дни в Москве сохранится холодная погода ниже климатической нормы. Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

По его словам, на всей европейской территории России сохраняется холодная погода на 6 °С ниже нормы.

«С воскресенья (24 мая. — RT) есть тенденция к небольшому повышению температуры. В Москве воздух прогреется максимум до +16 °С. Это тоже ниже нормы на 4 °С», — рассказал синоптик в беседе с «Российской газетой».

В понедельник, 25 мая, также ожидается прохладная погода, несмотря на повышение давления и уход циклона.

«И только во вторник (24 мая. — RT) наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше +20 °С», — отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о вероятности мокрого снега в Москве 21 мая.

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