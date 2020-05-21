В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
- АГН «Москва»
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По его словам, на всей европейской территории России сохраняется холодная погода на 6 °С ниже нормы.
«С воскресенья (24 мая. — RT) есть тенденция к небольшому повышению температуры. В Москве воздух прогреется максимум до +16 °С. Это тоже ниже нормы на 4 °С», — рассказал синоптик в беседе с «Российской газетой».
В понедельник, 25 мая, также ожидается прохладная погода, несмотря на повышение давления и уход циклона.
«И только во вторник (24 мая. — RT) наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше +20 °С», — отметил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о вероятности мокрого снега в Москве 21 мая.