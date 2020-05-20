Синоптик не исключил мокрого снега в Москве 21 мая

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Четверг, 21 мая, может стать самым холодным днём месяца в Москве, возможен мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик не исключил мокрого снега в Москве 21 мая
  • РИА Новости

«Прогнозируется аномальное количество осадков, местами может выпасть до 23—28 миллиметров, а это половина месячной нормы», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, в дневные часы температура воздуха в городе не превысит +8…+10 °C.

«И это будет самый холодный день текущего мая. Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад», — пояснил он.

Тишковец отметил, что «такой силы» арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года «в среднем не чаще одного раза в 18 лет».

«А такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века», — рассказал синоптик.

Как добавил Тишковец, в очаге «полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками».

«Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (-0,6 °C), а у земли к утру понизится до +1…+6 °C, ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — сообщил он.

Ранее в Гидрометцентре, говоря о причинах продолжительных холодов в центральной части страны, отметили, что в настоящее время наблюдается «устойчивый зональный процесс», когда «холодные воздушные массы идут» с северо-запада.

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