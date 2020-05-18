Вильфанд объяснил причину холодов в центральной части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине продолжительных холодов в центральной части страны.

«Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс: холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3—4 °С. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что максимальные температуры днём в центральных областях России составят +12... +15 °С, ночью будет около +5 °С. Облачно с прояснениями и небольшими дождями.

При этом в регионы Западной Сибири продолжит поступать жаркий воздух. Как пояснил Роман Вильфанд, это связано с антициклоном, который господствует в Сибири.

Он также уточнил, что затяжные процессы характерны для тёплого времени года, поскольку зимой в атмосфере процессы происходят быстрее, чем летом.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.