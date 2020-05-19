В Петербурге рассказали о программе празднования дня рождения города

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Режиссёр главных городских мероприятий Санкт-Петербурга Валерий Ткаченко рассказал о программе празднования дня рождения города, который в этом году пройдёт в онлайн-формате.
В Петербурге рассказали о программе празднования дня рождения города
  • РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник», тысячи лучших барабанщиков со всего мира и самые титулованные оркестры барабанщиков объединятся в онлайн-шоу DrumПарад.

Зрители увидят кадры прошлогоднего парада, в котором приняли участие 1288 барабанщиков, а кульминацией шоу станет новый мировой рекорд — самый массовый ударный флешмоб онлайн.

«Мы работаем, чтобы установить мировой рекорд — сделать самую массовую игру на барабанах в Zoom. Барабанщики будут из Петербурга и многих городов России: Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, а также ближнего зарубежья — Эстонии, Латвии», — отметил Валерий Ткаченко.

Кроме того, по его словам, в Петропавловской крепости состоится гала-концерт #Петербург317. За мероприятием, в котором примут участие известные музыканты и артисты, все желающие смогут наблюдать в режиме онлайн.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила онлайн-формат выпускных.

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