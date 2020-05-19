В Петербурге рассказали о программе празднования дня рождения города
- РИА Новости
Как передаёт «Петербургский дневник», тысячи лучших барабанщиков со всего мира и самые титулованные оркестры барабанщиков объединятся в онлайн-шоу DrumПарад.
Зрители увидят кадры прошлогоднего парада, в котором приняли участие 1288 барабанщиков, а кульминацией шоу станет новый мировой рекорд — самый массовый ударный флешмоб онлайн.
«Мы работаем, чтобы установить мировой рекорд — сделать самую массовую игру на барабанах в Zoom. Барабанщики будут из Петербурга и многих городов России: Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, а также ближнего зарубежья — Эстонии, Латвии», — отметил Валерий Ткаченко.
Кроме того, по его словам, в Петропавловской крепости состоится гала-концерт #Петербург317. За мероприятием, в котором примут участие известные музыканты и артисты, все желающие смогут наблюдать в режиме онлайн.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила онлайн-формат выпускных.