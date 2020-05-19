В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3

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Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли в Японии с интервалом менее чем один час. Как сообщили в Главном метеорологическом управлении страны, землетрясения были зафиксированы на восточном и западном побережьях острова Хонсю.
В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3
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Об этом пишет РИА Новости.

К настоящему времени данных о жертвах и разрушениях не поступало.

13 мая землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Соломоновых островов.

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