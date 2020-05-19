Синоптик рассказала предварительный прогноз погоды на июнь в России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила в беседе с «Российской газетой», что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный.

Она сообщила, что в Москве и Московской области «температура будет плюс 10-15 °С по ночам и плюс 20-25 °С днём, при похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 °С, а днем быть не больше плюс 15 °С».

В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке ожидается погода в пределах климатической нормы. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. На один-два °С теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал в беседе с телеканалом «360» распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья.

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