Вильфанд рассказал о погоде в Москве и Подмосковье

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья.

«Погода связана с совершенно устойчивым, однородным процессом, когда в центре Европейской России перемещается холодный, генетически сформированный над Гренландией воздух. Центр циклона находится на Баренцевым морем, а по периферии циклона перемещается холодный воздух. Поскольку он холодный, он несильно насыщен ливнями», — отметил Вильфанд в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в течение недели температура будет примерно на 4 °С ниже климатической нормы: днём воздух будет прогреваться до +10...+15 °С, а ночью возможны понижения до 0 °С — такие показатели больше соответствуют погоде в апреле.

Потепления, по мнению специалиста, можно ждать только в последние пять дней мая, когда температура поднимется до +20 °С.