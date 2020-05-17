В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Короткая ссылка
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 9:00 18 мая в связи с порывистым ветром.
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом говорится в прогностической карте на сайте учреждения.

«Уровень интенсивности опасных явлений — «жёлтый», погода потенциально опасна», — предупредили синоптики.

Предупреждение из-за ветра в столице и области действует с 9:00 18 мая до 23:00 19 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода на 3—4 °С ниже нормы прогнозируется в Центральной России до пятницы, 22 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить