Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на следующей неделе в столице.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
  • Reuters

«Прогноз очень необнадёживающий пока что. Мы всё-таки будем находиться в поле относительного пониженного атмосферного давления. 18 мая во второй половине ночи местами небольшой кратковременный дождь, завтра днём будем находиться уже вблизи центра одного из циклонов, поэтому завтра практически весь день будет облачная погода и время от времени будет дождь. Минимальная температура в понедельник в утренние часы +5...+7 °С, по области +2...+7 °С. Дневная температура в городе +10...+12 °С, по области +8...+13 °С», — рассказала Позднякова.

Он отметила, что 19 мая днём температура будет около +13...+15 °С.

По словам синоптика, в среду, 20 мая, местами ожидается кратковременный дождь, минимальная температура в Москве составит +4...+6 °С, а дневная прогнозируется до +15 °С.

«В четверг практически такая же погода, как и в среду. В пятницу будет больше дождя. Дневная температура будет уже на пару градусов пониже, где-то +11...+13 °С, потому что уже к нам с северным ветром начнёт поступать более прохладный воздух», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода на 3—4 °С ниже нормы прогнозируется в Центральной России до пятницы, 22 мая.

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