Объявлена программа Ночи музеев в Кирове

Стала известна программа мероприятий Ночи музеев в Кирове. Из-за ситуации с коронавирусом акция состоится в режиме онлайн в субботу, 16 мая.

Об этом сообщает progorod43.

Большая часть мероприятий будет проведена с 18:00 до 21:00. Главная тема — 75-летие Победы.

В акции примут участие такие учреждения культуры, как Вятский художественный музей, Кировский областной краеведческий музей, Вятский палеонтологический музей, Белохолуницкий краеведческий музей и Краеведческий музей Орловского района.

Также стало известно, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» подготовил культурно-просветительские мероприятия в формате онлайн. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia. В частности, пройдёт презентация 3D-моделей археологических памятников. Кроме того, сотрудники музея расскажут о четырёх стихиях — воде, огне, воздухе и земле — на примере древних находок.

Ранее в Удмуртии рассказали о Музейной неделе и Ночи музеев.