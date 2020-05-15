Синоптики предупредили о грозе с градом в Краснодарском крае

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие выходные.
Синоптики предупредили о грозе с градом в Краснодарском крае
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Об этом сообщают «Юга.ру».

Ночью 16 мая в Краснодаре, по данным «Яндекс.Погоды», будет +15...+16 ˚С. Днём облачно, +23...+26 ˚С.

В целом в регионе в ночь на субботу ожидают +11...+16 ˚С, днём +23...+28 ˚С. Местами — до +30 ˚С.

Синоптики также предупреждают о кратковременных дождях и грозе, местами с градом. Ветер 5—10 м/с, возможны порывы до 15—20 м/с.

В ночь на 17 мая в Краснодаре прогнозируется +11...+14 ˚С, днём ясная погода и +20...+22 ˚С.

В целом по краю возможен слабый дождь. Ночная температура +9...+14 ˚С, дневная +19...+24 ˚С. Ветер 6—11 м/с, порывы до 12—14 м/с.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики Гидрометцентра Республики Татарстан предупредили о порывах южного ветра до 15—18 м/с 15 мая в регионе.

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