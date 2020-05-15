Синоптики предупредили о порывах ветра до 15—18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт ведомства, в Татарстане 15 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днём пройдёт дождь, местами возможна гроза.
Отмечается, что утром и днём порывы южного ветра могут достигать 15—18 м/с.
Днём температура воздуха составит +12...+17 °С.
В Казани ожидается +13...+15 °С, в Набережных Челнах столбики термометров покажут +14...+17 °С.
12 мая агентство «Крыминформ» сообщало, что спасатели предупреждали об усилении ветра в Крыму до 25 м/с.