Синоптики предупредили о порывах ветра до 15—18 м/с в Татарстане

Синоптики Гидрометцентра Республики Татарстан предупредили о порывах южного ветра до 15—18 м/с 15 мая в регионе.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт ведомства, в Татарстане 15 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днём пройдёт дождь, местами возможна гроза.

Отмечается, что утром и днём порывы южного ветра могут достигать 15—18 м/с.

Днём температура воздуха составит +12...+17 °С.

В Казани ожидается +13...+15 °С, в Набережных Челнах столбики термометров покажут +14...+17 °С.

12 мая агентство «Крыминформ» сообщало, что спасатели предупреждали об усилении ветра в Крыму до 25 м/с.