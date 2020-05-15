Актриса Виктория Богатырёва рассказала о работе с Абдуловым и Пуговкиным

Актриса Виктория Богатырёва рассказала о работе с Александром Абдуловым и Михаилом Пуговкиным.

Богатырёва дебютировала в музыкальном фильме Абдулова «Бременские музыканты и Со», где также снимался Пуговкин.

«Я его не воспринимала как такого настоящего режиссёра-режиссёра. Абдулов — мегаличность, он, безусловно, предлагал интересные режиссёрские ходы, но для меня Александр Гаврилович в первую очередь гениальный актёр», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, они общались довольно плотно, поскольку экспедиция продолжалась два месяца.

Что касается Пуговкина, то Богатырёва назвала его великим актёром, трепетным и мягким человеком.

«Он очень за нас переживал, что мы, девушки, мёрзнем на съёмках. Всё время спрашивал: «Девочки, ласточки, не замёрзли ли вы?» Хотя и сам тоже мёрз. Но оставался обходительным джентльменом», — вспоминает она.

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