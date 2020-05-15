Музеи Москвы представят программу к 75-летию Победы
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
По её словам, онлайн-экскурсии и выставки, посвящённые 75-летию Победы, представят пять столичных музеев, в частности Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.
Заммэра также напомнила, что в этом году все мероприятия впервые пройдут в режиме онлайн.
Ранее портал «Юга.ру» также сообщал, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.