Музеи Москвы представят программу к 75-летию Победы

Московские музеи 16 мая во время акции «Ночь в музее» представят программу, посвящённую Году памяти и славы в России и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По её словам, онлайн-экскурсии и выставки, посвящённые 75-летию Победы, представят пять столичных музеев, в частности Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.

Заммэра также напомнила, что в этом году все мероприятия впервые пройдут в режиме онлайн.

Ранее портал «Юга.ру» также сообщал, что акция «Ночь в музее» в Краснодарском крае пройдёт 16 мая онлайн.