Сергей Бобунец рассказал о жизни в самоизоляции

Музыкант Сергей Бобунец рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции.

В беседе с НСН он признался, что находится на самоизоляции в своём доме на Урале.

«У меня есть общеобязательные дела, которые я делаю ежедневно: это чтение книг и написание новых песен. Я прислушиваюсь к своим душевным порывам, и к чему меня тянет в тот или иной момент, я этим и занимаюсь. Свою гардеробную я использую как студию для записи голоса, там много вещей, которые хорошо заглушают звук. Иногда я весь день провожу в своей гардеробной, записывая там свои новые песни», — заявил музыкант.

Он также добавил, что очень скучает по концертам и по морю.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.